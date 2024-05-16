Пирамидоголовый — на первом кадре из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Авторы картины «Возвращение в Сайлент Хилл» опубликовали первый кадр из хоррора — на нём изображён культовый монстр Пирамидоголовый с огромным клинком в руке.

© Чемпионат.com

«Возвращение в Сайлент Хилл» будет основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и расскажет о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный, унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же пытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Главные роли в ленте исполнили Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Кресло режиссёра занял Кристоф Ган.

Премьера картины ожидается до конца 2024 года, однако точная дата пока не раскрывается. Фильм также выйдет и в России.