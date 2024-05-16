Стало известно, когда выйдет продолжение сенсационного шоу «Игра в кальмара»

Определены более точные сроки выхода второго сезона "Игры в кальмара".

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал, релиз которого состоялся в сентябре 2021 года, стал сенсацией, собрав 85 номинаций и 43 победы.

После некоторых перетоптываний премьера продолжения наметилась на 2024 год. Теперь есть большая конкретика - декабрь.

Об этом сообщает Business Insider. Источник информации - Ли Джон Джэ, исполнитель главной роли - игромана Хуна.

О разработке второго сезона сериала его режиссер объявил еще в начале ноября того же, 2021-го, года. Съемки стартовали летом 2023-го. При этом была обещана "большая масштабность" - этим объяснена такая задержка по срокам.

Часть артистов первого сезона вернется к своим ролям, плюс анонсированы новые лица.

"Игра в кальмара" по-прежнему остается самым просматриваемым сериалом за всю историю платформы Netflix.