Россия и Узбекистан планируют подписать соглашение о совместном производстве кино

Россия и Узбекистан планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

© РИА Новости

"Россия подписала договор о сотрудничестве в сфере кинематографии с шестью странами СНГ. Также есть подписанные соглашения о совместном производстве с западными странами, в частности, допустим, с Германией. Есть Канада, недавно подписано соглашение с Израилем. Но время так изменилось, так изменилась геополитика, что сегодня самые частые встречи и самые, так скажем, понятные - это наши страны СНГ. <...> В частности, Узбекистан, с которым хочется сотрудничать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном производстве", - сказан он во время выступления на сессии "Коллаборации в киноиндустрии".

Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024" проходит в МВЦ "Казань экспо". Ожидается более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". На его площадке работает выездная студия ТАСС и представлена фотовыставка "Россия - Исламский мир": 15 лет сотрудничества", в которую вошли кадры фотокорреспондентов агентства, отражающие широкое тематическое разнообразие форума.