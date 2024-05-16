Появился русский трейлер драмы «Игра королевы» с Алисией Викандер и Джудом Лоу

Кинопрокатная компания "Вольга" представила официальный русский трейлер исторической драмы "Игра королевы" (Firebrand) с Джудом Лоу и Алисией Викандер ("Tomb Raider: Лара Крофт", "Из машины").

© Кадр из фильма «Игра Королевы»

В основе сюжета картины, поставленной по бестселлеру Элизабет Фримантл "Гамбит королевы", лежит история Екатерины Парр (Викандер), шестой жены Генриха VIII (Лоу) - деспотичного правителя, стремительно теряющего как власть, так и разум. Бывших жен короля постигла трагическая судьба, Екатерине же предстоит изменить историю королевства навсегда.

"Она использует его страх смерти, чтобы приблизиться к нему, заставляет его поверить, что рядом с ней он чувствует себя тем, кем был когда-то. Постоянная эмоциональная шахматная игра, которая показывает ее высочайший эмоциональный интеллект", - рассказывает Лоу о персонаже своей партнерши.

Одним из важнейших аспектов работы Викандер над ролью стало понимание угрозы, которая постоянно нависала над королевой.

По словам актрисы,

"Екатерина может отстаивать свои убеждения, рискуя быть убитой, если ее голос будут звучать слишком громко. И она ищет иные способы, чтобы донести свои мысли и не вызвать отторжения".

Мировая премьера картины состоялась на Каннском фестивале в 2023 году. Критики отметили прекрасную актерскую работу ведущих актеров и невероятное преображение Лоу. Режиссер фильма Карим Айнуз ранее становился лауреатом смотра на Лазурном берегу - в 2019 году он стал победителем конкурсной программы "Особый взгляд" за фильм "Невидимая жизнь Эвридики".

Ранее издание The Telegraph назвало фильм "возможно, самой омерзительной королевской драмой, которую вы когда-либо видели", отметив, что Генрих VIII здесь - "настоящий Харви Вайнштейн британской монархии".

В ролях: Эдди Марсан ("Банды Нью-Йорка", "21 грамм", "Иллюзионист"), Сэм Райли ("Контроль", "Гордость и предубеждение и зомби"), Руби Бенталл ("Полдарк", "Робин Гуд"), Эрин Доэрти ("Хлоя", "Корона"), Саймон Расселл Бил ("Дом Дракона") и Миа Триплтон ("Опасные связи").

Российская премьера фильма назначена на 13 июня.

Оригинальный трейлер - здесь.