В международную программу Beat Film Festival вошли более 20 фильмов

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 6 по 16 июня, в международную программу смотра вошло 26 картин, сообщила пресс-служба фестиваля.

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"В международную программу вошло 26 фильмов, в том числе о музыкантах Нике Кейве, Рюити Сакамото и Пите Доэрти, музе The Rolling Stones Аните Палленберг и французском режиссере Аньес Варда", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на разных площадках города и онлайн на "Кинопоиске". Картиной открытия станет "Мишель Гондри: DIY". Традиционно в международной программе представлены ленты о музыке, например "Рюити Сакамото: Последний концерт" и "Ник Кейв и The Birthday Party". В афише также - фильм о фотографе, картина о первом крупном чемпионате по женскому футболу, лента о студентах швейцарской бизнес-школы. Есть и два фильма о балете: "Лебединая песня" и "Стойкий человек".

"Программа Best of Beat собрана из зрительских хитов прошлых лет", - отметили в пресс-службе.

Это, в частности, фильмы о финском архитекторе Алваре Аалто ("Аалто"), основоположнике видеоарта Нам Джун Пайке ("Нам Джун Пайк: Луна - первый телевизор"), пионере электронной революции Лоране Гарнье ("Лоран Гарнье: Электрошок") и другие картины. В этом году Beat поддерживает благотворительный фонд "Дом с маяком".