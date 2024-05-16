«Дядя Леша» уже бесчинствует онлайн

Сериал - не значит кино второго сорта. Бывают выдающиеся, с грандиозными сценарными идеями и актерскими работами: из зарубежных "Вражда", "Рипли", "Режим", из наших - "Нулевой пациент", "Домашний арест", "Конец света"... каждый назовет свои любимые. Но в массе это продукция для диванного просмотра, ленивого и непритязательного - послеобеденный десерт. В этом нет ничего плохого: как сказал бы поэт, фильмы разные нужны, фильмы разные важны.

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Вышедший на платформе KION мини-сериал "Дядя Леша" на идейные и художественные открытия не претендует. Он просто хочет оставить после себя хорошее настроение. Чуть-чуть с оттенком ностальгии по "старому доброму кино" времен Рязанова - Брагинского, когда благородство еще не казалось романтической выдумкой, а свет в конце туннеля - глупым самообманом.

Прежде всего он отсылает, конечно, к комедии "Берегись автомобиля", где советский Робин Гуд Деточкин реквизировал у хапуг неправедно нажитые автомобили, чтобы отправлять вырученные деньги детским домам, - как бы восстанавливал справедливость. Новый Деточкин - это дядя Леша из сериала, дворник детдома города Рыбинска, его играет Тимофей Трибунцев. Он очень профессионально забирается в роскошные виллы толстосумов, и пока хозяин храпит в соседних покоях, укладывает в рюкзак золото, бижутерию и дорогие часы. А потом путем нехитрой авантюры обеспечивает детдом новой сантехникой.

Фильм дает почувствовать, как далеко мы ушли от прекраснодушных времен "светлого", сохранявшего надежду кино

В отличие от Деточкина, у него есть сообщники: его тайник на чердаке случайно обнаруживают двое детдомовцев - Цыган и Пухляш (органичные Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник), потом эту троицу застукает и энергичная Маша (Елизавета Хомякова). Все это приключается на фоне сложных личных отношений дяди Леши и его начальницы - директрисы детдома (Анна Уколова). У обоих загадочно извилистая судьба: нынешний подметала прежде был ученым, доцентом со знанием трех языков, и почему его понесло в дворники - пока неизвестно. Нынешняя директриса тоже оставила какой-то неплохой пост. Дворник любит жену, а директриса одинока и уже теряет надежду обрести новую любовь. Но подруги ей сообщат, что дядя Леша на нее бросил взгляд, и надежды вернутся... Короче говоря, авторы сериала Никита Лундин, Антон Бабаев и Дмитрий Невзоров (он же режиссер) оснастили действие многими фабульными линиями: авантюрная пересекается с темами ревности, неутоленной женской жажды и мужской бесхарактерности.

Оператор Владимир Клягин ищет и находит симпатичные ракурсы, композитор Игорь Сычев пишет саундтрек в духе рязановских комедий - как бы светлый, ироничный и добродушный. Доставят радость актеры главного квартета: дворник Тимофей Трибунцев, его жена Светлана Суханова, директриса Анна Уколова и следователь Сергей Лавыгин: они точно чувствуют жанр, предполагающий не саспенс и не хохот, а блуждающую улыбку и душевный комфорт. Есть, правда, сбои по вкусу в диалогах, то преувеличенно литературных, то изобилующих матросскими шуточками - для семейного просмотра с детишками сериал плохо приспособлен. Тем более что авторы не определились, хорошо ли воровать, или не очень, и альтруистические порывы дяди Леши вполне ужились с бизнес-планами предприимчивого поколения.

Но интересно, что вульгаризмы здесь органичней притянутой за уши обязательной лирики. Сериал дает остро почувствовать, как далеко мы ушли от прекраснодушных времен рязановского кино: те комедии могли быть как угодно язвительны, но светлое начало несли в себе ненатужно и естественно - у них был некий идеал. Пусть вечно тающий за горизонтом, но живой - его еще не забил насмерть тотальный цинизм новых времен. Оказывается, именно этот идеал - пусть иллюзорный и даже неосознанный, но занимавший важное место в душевном мире - объединял зрителей верой в итоговую победу справедливости. При всех невероятностях событий в героях Смоктуновского, Миронова, Папанова и Аросевой они узнавали своих соседей по подъезду. Новый же Деточкин дядя Леша с его романтическим по природе порывом именно романтики начисто лишен. Он даже не знает, что это такое: новая реальность ее давно изничтожила. В стране переменился воздух, и в новой жизни Деточкины не рождаются.

Заимствованная из 60-х годов прошлого века авантюра дяди Леши лишилась опор. В породившие ее импульсы попросту не веришь - фильм их вывел за скобки. Потому что не верит в них сам.

А в остальном почему бы и не быть такому кино: там озоруют мило, иногда смешно. Посмотрим, что учудит дядя Леша дальше: сериал только начинается.