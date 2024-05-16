Вышел финальный трейлер фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом

Sony Pictures представила финальный трейлер фильма «Плохие парни 4» — продолжения знаменитой полицейской саги с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Премьера ленты с подзаголовком «Езжай или умри» состоится уже 7 июня в кинотеатрах по всему миру.

© Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Режиссёрами будущей картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 840 млн.