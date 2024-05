Блейк Лайвли становится жертвой домашнего насилия в трейлере «Все закончится на нас»

Первый трейлер фильма «Всё закончится на нас» (It Ends with Us) представила 16 мая 2024 года кинокомпания Sony Pictures. Он является экранизацией одноименного романа американской писательницы Колин Гувер.

© Кадр из трейлера «Все закончится на нас»

Фильм рассказывает захватывающую историю Лили Блум (Блейк Лайвли), женщины, которая преодолела детскую травму, связанную с домашним насилием, чтобы начать новую жизнь в Бостоне и осуществить мечту всей жизни: открыть собственный цветочный магазин. Случайная встреча с очаровательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом (Джастин Бальдони) перерастает в страстный роман, но со временем Лили замечает в поведении Райла черты, которые напоминают ей об отношениях ее родителей. Когда первая любовь Лили, Атлас Корриган (Брэндон Скленар), внезапно возвращается в ее жизнь, ее отношения с Райлом рушатся, и Лили понимает, что ей нужно научиться полагаться на свои силы, чтобы сделать невозможный выбор для своего будущего.

В мелодраме также снялись Дженни Слейт, Хасан Минхадж, Эми Мортон, Алек Нюстадтер, Изабелла Феррер и другие, Бальдони выступил и в качестве режиссера картины, сценарий написала Кристи Холл.

В мировой прокат «Все закончится на нас» выйдет в августе.