Новые кадры со съемок 5-го сезона «Очень странных дел»

Один из создателей «Очень странных дел» Росс Даффер опубликовал в одной из своих соцсетей целый ворох кадров со съёмок сериала. На фото изображены Чарли Хитон (Джонатан) и Наталья Дайер (Нэнси), BMW героя Джо Кири (Стив), а также совместные кадры троицы с шоураннерами сериала.

© Кадр из трейлера сериала "Очень странных дел"

Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным и завершит эту большую историю, начатую в первом сезоне. Его премьеру не стоит ждать раньше середины 2025 года. Актриса Милли Бобби Браун заявляла в начале марта< что съёмки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через 9 месяцев.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix. К сожалению, в России сервис не работает.

Кадры со съёмок

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com

© Чемпионат.com