Ремейк слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет в 2025 году

Ремейк слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 18 июля 2025 года
Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк культового слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 18 июля 2025 года. Детали сюжета авторы пока не раскрывают.
Известно лишь то, что в ленте появятся звезды из первой части — Дженифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. Кресло режиссёра займёт Дженн Робинсон («Отомсти за меня»). Полный каст держится в секрете.
Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которая весело проводит вечер на берегу моря. Однако возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год ребята получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.
Спустя несколько лет слэшер получил ещё несколько сиквелов: «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом».