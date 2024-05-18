Ремейк слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет в 2025 году

Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк культового слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 18 июля 2025 года. Детали сюжета авторы пока не раскрывают.

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Известно лишь то, что в ленте появятся звезды из первой части — Дженифер Лав Хьюитт и Фредди Принц мл. Кресло режиссёра займёт Дженн Робинсон («Отомсти за меня»). Полный каст держится в секрете.

Оригинальная картина рассказывает о компании выпускников, которая весело проводит вечер на берегу моря. Однако возвращаясь на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Не желая лишних неприятностей, молодые люди сбрасывают тело в море. Но ровно через год ребята получают письмо, в котором незнакомец сообщает, что знает их тайну.

Спустя несколько лет слэшер получил ещё несколько сиквелов: «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом».