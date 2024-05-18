В Архангельске представили фильм "Огненный лис" о Камчатке

Премьера документального фильма "Огненный лис" об обитателях Кроноцкого заповедника на Камчатке состоялась в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. После сеанса сотрудники Кенозерского национального парка и нацпарка "Онежское Поморье" рассказали о специфике работы на особо охраняемых природных территориях региона.

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Анна и Дмитрий Шпиленки снимали фильм в течение 26 месяцев в разные сезоны. Картина, основанная на реальной истории, была снята в Кроноцком заповеднике. Фильм рассказывает о жизни лиса по имени Ветер. Потеряв семью после встречи с медведем, он начинает искать новый дом. Лис встречает любовь всей своей жизни, лисицу Лаву. Но вновь возвращается медведь, и Ветер должен ему противостоять.

"Для нас очень важно, чтобы и жители Архангельской области, посмотрев этот фильм, задумались о том, какое богатейшее природное наследие есть у нас. У нас тоже есть такие лисы. И наверняка в их судьбах, в их семьях тоже могут разыгрываться такие события. Они тоже любят, они чувствуют. У них есть дети, они преодолевают разные испытания. Это все рядом с нами. Нужно только открыть свое сердце", - сказала ТАСС руководитель Кенозерского парка Александра Яковлева.

Параллельно истории лиса происходит много разных событий в жизни других животных, которые обитают в заповеднике. Так как спланировать поведение и события в жизни зверей невозможно, сценарий фильма фактически "писала" сама природа.