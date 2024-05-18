В фильме «Бугония» Йоргоса Лантимоса сыграют Джесси Племонс и Эмма Стоун

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Джесси Племонс и Эмма Стоун снова сыграют в фильме Йоргоса Лантимоса. Следующей картиной постановщика «Бедных-несчастных» и «Видов доброты» станет лента под названием «Бугония».

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Греческий режиссёр анонсировал свою новую работу в рамках Каннского кинофестиваля. Картина расскажет о двух одержимых теорией заговора мужчин. Под влиянием своих идей они похищают генерального директора крупной корпорации, поскольку убеждены, что она — инопланетянка, которая намеревается уничтожить Землю.

Отмечается, что сюжет фильма будет основан на южнокорейской научно-фантастической комедии «Спасти зелёную планету!», которая увидела свет в 2003 году.

Премьера «Бугонии» состоится в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.