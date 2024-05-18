Выходит мультфильм «Пушкин и…Михайловское. Начало»

6 июня в кинотеатрах выйдет анимационный фильм «Пушкин и…Михайловское. Начало». Релиз приурочен к 225-летию со дня рождения поэта.

© Кадр из «Пушкин и…Михайловское. Начало»

Это история о том, как Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в деревне. И именно здесь, в родительском имении Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек поэт пережил творческое перерождение, создал лучшие свои произведения и стал тем гением, которого знает и любит вся Россия.

По словам создателей анимационного фильма, его основная цель — заново влюбить зрителя в творчество и личность А.С. Пушкина. Ведь ни настоящим поэтом, ни настоящим человеком никто не делается сам собой и случайно. Жизнь и судьба, трудности и препятствия, любовь и дружба — вот что создает настоящих людей.