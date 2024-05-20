В Москве состоялась светская премьера фильма "Майор Гром: игра"

Премьера фильма "Майор Гром: игра" состоялась в московском киноцентре "Октябрь".

Зрители увидели фильм во всех залах кинотеатра. На премьере картины присутствовали в том числе такие артисты, как Александр Олешко, Сергей Шнуров, Сабина Ахметова и Ирина Горбачева.

Режиссером картины "Майор Гром: игра" стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: трудное детство". Он обратился со словами благодарности не только к фанатам картины, но и к их хейтерам "за то, что все эти годы так неистово они топили собственным ядом, а сегодня некоторые стыдливо признают наше право на самость".

"Мы создали свою киновселенную и играем в ней по своим правилам. Ее можно любить, горячо отрицать, но пройти мимо, отмахиваясь, уже выйдет. И мы, вне любых сомнений, перевернули страницу в истории новейшей российской поп-культуры", - отметил он.

Продюсер и сценарист "Майора Грома" Артем Габрелянов сравнил работу над фильмами с восхождением на горные вершины.

"Мы от фильма к фильму идем искать для себя все новые и новые высоты, вершины, на которые забираемся", - заметил он, подчеркнув, что это было бы невозможно без всех участников съемочной команды.

Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появятся новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.

Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. В широкий прокат фильм выйдет 23 мая. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

О "Майоре Громе"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.