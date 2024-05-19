Фильмы Юрия Быкова и Александры Лихачевой покажут на кинофестивале в Трансильвании

Организаторы кинофестиваля Transilvania International Film Festival объявили, что в рамках их мероприятия покажут сразу несколько российских фильмов. Посетители фестиваля смогут посмотреть картины «Хозяин» Юрия Быкова и «Крецул» Александры Лихачёвой.

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Лента Быкова рассказывает об обычном человеке, который случайно спасает подполковника ФСБ — однако после случившегося его жизнь принимает неожиданный оборот. Главные роли в ленте исполнили Артём Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Фильм Лихачёвой повествует об Олеге Крецуле, чемпионе Европы по дзюдо, только что вернувшемся с первых Олимпийских игр. Он играет свадьбу и через три дня садится за руль и разбивается, в результате чего погибает его молодая жена. Олег выживает, однако остаётся слепым.

Transilvania International Film Festival пройдёт с 14 по 24 июня. Картина «Хозяин» будет представлена в секции Supernova, а «Крецул» — в программе Game On.