Стали известны детали о сериале «Чудо-человек»

Предстоящий супергеройский сериал Marvel «Чудо-человек» выйдет на Disney+ под брендом Marvel Spotlight — на это указывает издание Variety.

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Marvel Spotlight был создан в прошлом году специально для проектов, которые не связаны с основной киновселенной Marvel и посвящены отдельным историям персонажей комиксов. Это значит, что события «Чудо-человека», как и мини-сериала «Эхо», не будут пересекаться с происходящим в фильмах по вселенной.

Съёмки «Чудо-человека» несколько раз откладывали по разным причинам и даже хотели отменить, дата выхода сериала до сих пор неизвестна. Главную роль исполнит Яхья Абдул-Матин II, известный благодаря сериалу «Отжиг», «Спасателям Малибу» и роли Чёрной Манты в фильмах про Аквамена.