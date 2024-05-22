Вышел трейлер сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»

«Кинопоиск» и компания «Марс Медиа» опубликовали новый трейлер сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Новое шоу стартует уже 5 июня: в первый сезон войдёт восемь серий по 30 минут.

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Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Марс Медиа».

Сюжет «На автомате» расскажет о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других опасных людей. С этого момента жизнь братьев кардинально меняется.

Режиссёром проекта выступил Борис Акопов («Бык»). Вместе с Копейкиным в сериале сыграли Денис Косиков («Оффлайн»), Маргарита Галич («Нежность»), Агния Дитковските («Трейдер») и другие актёры.