Завершился «Хороший доктор» — медицинский сериал от автора «Доктора Хауса»

Вечером 21 мая состоялась премьера финального эпизода медицинского сериала «Хороший доктор» — шоу завершилось после семи сезонов. В последний сезон вошло всего 10 эпизодов вместо 18-22 серий в предыдущих шести историях.

© Кадр из сериала «Хороший доктор»

Сериал «Хороший доктор» — последний на данный момент проект канадского сценариста Дэвида Шора, создателя культового «Доктора Хауса». Шоу стартовало в 2017 году и за последние семь лет вышло 126 эпизодов: их транслировал онлайн-кинотеатр Hulu и телеканал ABC.

«Хороший доктор» рассказывает о Шоне Мёрфи — молодом парне с аутизмом и синдромом саванта, но вместе с тем гениальном хирурге из небольшого городка. Молодой человек переезжает и получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Он использует свой врождённый талант для спасения жизней пациентов и бросает вызов скептицизму своих коллег: в этом ему помогает наставник и друг Аарон Глассман.