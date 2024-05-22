Джордж Мартин напишет новые истории о Дунке и Эгге после завершения «Ветров зимы»

Американский писатель Джордж Мартин опубликовал небольшую запись в своём блоге, посвящённую сериалу «Рыцарь семи королевств». Создатель вселенной «Песнь льда и огня» подтвердил, что новое шоу по франшизе совсем скоро начнут снимать, — он надеется заглянуть на съёмочную площадку в июле в Белфасте (Северная Ирландия).

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Мартин также заявил, что если первый сезон шоу окажется успешным, то HBO закажет продолжение, основанное на «Присяжном рыцаре» и «Таинственном рыцаре». К этому моменту писатель планирует завершить шестую книгу в основном цикле «Ветра зимы» и переключиться на небольшие истории о Дунке и Эгге. Судя по всему, Мартин может дописать одну из своих самых ожидаемых книг в ближайшие годы.

Сериал «Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов», главные роли в шоу исполнят Питер Клэффи («Крушение») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).