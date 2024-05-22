Вышел документальный фильм о съемках комедии «Дядя Леша»

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера документального фильма о съемках сериала "Дядя Леша" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли.

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Это комедия о простом дворнике из города Рыбинска, который по ночам перевоплощается в дерзкого грабителя, чтобы восстановить социальную справедливость и отдать деньги и имущество богачей воспитанникам детдома.

Актеры Сергей Лавыгин, Анна Уколова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Елизавета Хомякова рассказали о своих ролях в сериале, самых сложных дублях и любимых сценах.

Режиссер сериала Дмитрий Невзоров поделился, как появилась идея проекта, рассказал о том, как проходили съемки в городе Рыбинск, а еще дал несколько режиссерских советов.

В документальном фильме также оживет и расскажет свои истории детский дом, в котором происходит основное действие сериала.

Премьера "Дяди Лёши" прошла на фестивале Original+, сериал получил приз за "оригинальное режиссёрское видение".