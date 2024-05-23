Фанаты «уничтожили» тизер 4-го сезона «Ведьмака»

На этой неделе компания Netflix опубликовала первый тизер 4-го сезона сериала «Ведьмак». В нём зрители впервые увидели Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии — в будущих эпизодах шоу он заменит Генри Кавилла.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Однако фанаты приняли дебютный ролик с участием Хемсворта крайне отрицательно. На момент написания новости видео собрало 800 тыс. просмотров, 84 тыс. дизлайков и только 13 тыс. лайков. Многие критики считают, что Лиам Хемсворт не подходит на роль Геральта.

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