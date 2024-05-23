Картины из коллекции Мосфильма покажут на неделе российского кино в Таджикистане

Известные советские фильмы и современные российские картины, снятые на Мосфильме, покажут зрителям в Таджикистане в ходе недели российского кино, которая пройдет с 24 по 29 мая в Душанбе и Худжанде. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Таджикистане.

© РИА Новости

Как отмечается в сообщении, в столице республики зрители смогут посмотреть кино в кинотеатре "Премьер зал Душанбе" в торговом центре "Сиема Молл". 24 мая покажут картину "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова, 25 мая - "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, 26 мая - "Хитровка. Знак четырех" Карена Шахназарова, 27 мая - "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, 28 мая - "Белый тигр" Шахназарова. В Душанбе стоимость билета на показы составит 25 сомони (около 210 рублей).

В Худжанде на севере республики показы состоятся в Русском доме, они будут бесплатными. Там 27 мая покажут картину "Хитровка. Знак четырех", 29 мая - "Они сражались за Родину", 29 мая - "Белый тигр".

Как отметили в представительстве Россотрудничества, в афишу вошли фильмы из золотой коллекции киноконцерна Мосфильм, которому в этом году исполнилось 100 лет. Мероприятие в Таджикистане организовано и проводится киноконцерном, представительством Россотрудничества и кинотеатром "Премьер зал Душанбе".