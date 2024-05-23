Олег Трофим заявил, что российские зрители стали менее скептичными к отечественному кино

Российские специалисты могут снимать кино мирового уровня, которое способно конкурировать с мировыми блокбастерами, а зрители в России стали менее скептичными к отечественным фильмам. Такое мнение в интервью ТАСС выразил режиссер кинофраншизы о майоре Громе Олег Трофим.

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"Я прекрасно вижу тенденцию, при которой стремительно предубеждения российского зрителя о российском же кино испаряются. Скептиков становится все меньше и меньше", - сказал он.

По мнению режиссера, сегодня в России снимается кино "мирового уровня".

"Мы растем, учимся, российское кино крепчает, появляется все больше удивительных специалистов. <…> Мы можем это делать, хотя есть экономические нюансы - российское кино с бюджетом $50 млн мы не можем себе представить. Но мы умеем за те деньги, которые у нас есть, создать такого качества контент и продукт, который абсолютно естественно смотрится на одной полке с мировыми блокбастерами и бестселлерами", - добавил он.

По словам режиссера, качество российского кино в том числе доказал и фильм "Майор Гром: чумной доктор". В рейтинге самых просматриваемых фильмов на стриминговом сервисе Netflix в 2021 году картина Олега Трофима заняла двадцатую строчку.

"Это значит, что зритель вряд ли как-то для себя сепарировал российский фильм или не российский. Люди смотрели кино, большой блокбастер и просто классную человеческую историю. <…> Я считаю, что глобальных разграничений между российским кино и мировым уже нет, граница стирается", - добавил Трофим.

При этом он признался, что в начале работы над франшизой команде пришлось бороться с предубеждениями российских зрителей, которые не верили в успех российской экранизации по мотивам комикса.

"Если говорить именно о комиксе, то, конечно, да, это произошло на российском рынке впервые, и я вижу, как за пять лет с момента того, как мы занялись производством "Чумного доктора", и до сегодняшнего дня, когда мы находимся на пороге выхода "Майор Гром: игра", - очень сильно изменилось отношение зрителя к самой концепции российского кинокомикса. Скепсиса становится все меньше. Все больше появляется людей, которые просто приняли как факт, что эта часть культуры у нас есть, это новая российская поп-культура, и она полна жизни, и энергии", - сказал режиссер.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.