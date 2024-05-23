Фильм «Кто угодно, кроме тебя» могли выкупить для показа в онлайне

Во время недавнего интервью актёр Глен Пауэлл рассказал, что до выхода фильма «Кто угодно, кроме тебя», стриминговые сервисы предлагали купить прокат только у них. За это компании предлагали большие деньги, утверждает Пауэлл.

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По его словам, создатели ленты отказались от предложения и выпустили картину в кинотеатрах. Сам Пауэлл считает решение правильным, поскольку выпустив ленту на стримингах, не получилось бы оказать такого же «культурного внимания».

На подобное предложение мы сказали так:

«Если мы выпустим это на стримингах, то не будет никакого культурного влияния».

Сюжет фильма «Кто угодно, кроме тебя» рассказывает о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу.

Фильм заработал в кинотеатрах $ 219 млн при потраченных $ 25 млн.