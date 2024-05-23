Фильм с русскими актерами удостоился долгих оваций на Каннском кинофестивале

По данным издания Variety, фильм «Анора», снятый американским режиссёром Шоном Бэйкером, удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры на 77-м Каннском фестивале.

© Кадр из репортажа с Каннского кинофестиваля

Главные роли в проекте Бэйкера сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Издание подчеркнуло, что зрители хлопали в течение показа ленты и даже после него. Бэйкер выступил с небольшой речью и поблагодарил присутствующих.

"Спасибо Каннскому кинофестивалю за то, что воплощаете мечты в реальность. А также спасибо всем вам за то, что пришли и посмотрели наш. Да здравствует кино!"

Сюжет ленты «Анора» рассказывает про проститутку из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости её возлюбленной.