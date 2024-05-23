Олег Трофим не исключил продолжения кинофраншизы о майоре Громе

Режиссер трех фильмов о майоре Громе, созданных по мотивам одноименного комикса, Олег Трофим не исключает продолжения кинофраншизы о петербургском супергерое, а также надеется экранизировать и другие комиксы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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"Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам еще столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идем, уверенно шагая с большим интересом, - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли продолжение киноистории о майоре Игоре Громе, - Мы на них [экранизации] надеемся очень и ждем, когда у нас появится возможность шагнуть дальше. Потому что история не только Игоря Грома, но и других персонажей из вселенной Bubble - там безумные, интересные истории, и они такие разные! Об этом можно еще десятилетия снимать совершенно выдающиеся картины - есть о чем рассказать, есть, чем удивлять. Поэтому я очень верю, что мы еще долгое время будем вместе создавать что-то интересное, радовать и себя, и зрителей"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: Чумной Доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix.

В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным Доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя. 23 мая в российский прокат выходит фильм "Майор Гром: Игра". Сюжет картины разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".