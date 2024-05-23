Режиссер «Майора Грома» оценил уход Netflix из России словами «не беда»

Режиссер фильма «Майор Гром» Олег Трофим высказался, что не считает бедой уход из России стримингового сервиса Netflix. Его цитирует ТАСС.

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«Что касается ситуации с тем, что Netflix ушел из России, — честно, не беда. Все-таки, мне кажется, главный наш зритель — российский», — сказал кинематографист. Он также подчеркнул, что «невозможно шагнуть далеко вперед, пока ты не получишь настоящую поддержку у себя дома».

Трофим отметил, что на данный момент неизвестно, есть ли планы о дистрибуции нового фильма «Майор Гром: Игра» за рубеж.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». В минутном ролике представлен Лиам Хемсворт в роли Геральта из Ривии. Дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» запланирована на 2024 год.