Закончились съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

Съемки фильма "Возвращение попугая Кеши" с участием актера Никиты Кологривого уже завершены, но еще предстоят работы по анимации, сообщили создатели ленты на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется организациями, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

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Фильм представили режиссер Олег Асадулин и сценарист Константин Трофимов.

"Мы уже были с ним здесь, но еще в статусе неснятом. Теперь мы его сняли. Относительно недавно закончили съемку", - сказал постановщик.

По словам создателей картины, попугая в фильме озвучит Гарик Харламов. Ожидается, что лента выйдет в прокат осенью 2024 года. В прокате создатели фильма рассчитывают собрать 500 млн рублей.

Никита Кологривый известен по ролям в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".