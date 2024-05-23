Закончились съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

Съемки фильма "Возвращение попугая Кеши" с участием актера Никиты Кологривого уже завершены, но еще предстоят работы по анимации, сообщили создатели ленты на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется организациями, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Фильм представили режиссер Олег Асадулин и сценарист Константин Трофимов.
"Мы уже были с ним здесь, но еще в статусе неснятом. Теперь мы его сняли. Относительно недавно закончили съемку", - сказал постановщик.
По словам создателей картины, попугая в фильме озвучит Гарик Харламов. Ожидается, что лента выйдет в прокат осенью 2024 года. В прокате создатели фильма рассчитывают собрать 500 млн рублей.
Никита Кологривый известен по ролям в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".