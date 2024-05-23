Джессика Альба возвращается в боевике «Не для слабонервных»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер экшн-триллера "Не для слабонервных" с Джессикой Альбой в главной роли. Это ее первая роль после пятилетнего перерыва в карьере.

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Сюжет разворачивается вокруг оперативницы спецназа Паркер, вынужденной уйти со службы из-за внезапной смерти своего отца. Вернувшись домой, женщина обнаруживает, что власть в ее родном городе захватили бандиты, а местный сенатор каким-то образом виновен в случившейся трагедии. Используя все свои боевые навыки, Паркер вступает в противостояние с преступниками, намереваясь любой ценой выяснить правду и отомстить за гибель родного человека.

Режиссером стала Моули Сурья.

В ролях также: Марк Веббер, Энтони Майкл Холл, Алехандро Де Хойос, Тони Белл и другие.

Премьера состоится на Netflix 21 июня.