Трейлер: Джессика Альба возвращается в боевике "Не для слабонервных"
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер экшн-триллера "Не для слабонервных" с Джессикой Альбой в главной роли. Это ее первая роль после пятилетнего перерыва в карьере.
Сюжет разворачивается вокруг оперативницы спецназа Паркер, вынужденной уйти со службы из-за внезапной смерти своего отца. Вернувшись домой, женщина обнаруживает, что власть в ее родном городе захватили бандиты, а местный сенатор каким-то образом виновен в случившейся трагедии. Используя все свои боевые навыки, Паркер вступает в противостояние с преступниками, намереваясь любой ценой выяснить правду и отомстить за гибель родного человека.
Режиссером стала Моули Сурья.
В ролях также: Марк Веббер, Энтони Майкл Холл, Алехандро Де Хойос, Тони Белл и другие.
Премьера состоится на Netflix 21 июня.