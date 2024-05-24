Татьяна Навка взялась за съемки фильма и сыграет в кино тренера

Олимпийская чемпионка готовит проект о своих прославленных коллегах.

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Татьяна Навка уже долгие годы занимается постановкой ледовых шоу и у нее это отлично получается. Но теперь известная фигуристка решила заняться съемками фильма. Навка выступит в качестве продюсера ленты “Кумпарсита” – драме о легендарных чемпионах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Уже известно, что нашли актеров на главные роли. Фигуристов сыграют Стася Милославская и Иван Янковский, которые сейчас заняты подготовкой к съемкам. Кстати, в телеграм -канале “Тулуп Тутберидзе” поклонники возмутились, почему на роли фигуристов не позвали профессионалов, например, Никиту Кацалапова и Викторию Синицыну.

Однако, видимо, команда проекта не решилась на это, все-таки фильм художественный и тут важна игра актеров, но не исключено, что у них будут дублеры, которые исполнят на льду все сложные комбинации.

Сопродюсером проекта выступит Алексей Учитель. А сама Навка тоже решила сыграть в кино. Татьяна предстанет в качестве тренера Елены Чайковской, которая работала с прославленным дуэтом.

Напомним, что пара Горшков – Пахомова выигрывала чемпионат мира и Европы шесть раз. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Их “Кумпарсита” вошла в учебники фигурного катания. Они могли бы еще кататься, но решили завершить спортивную карьеру и заняться семейной жизнью, к тому времени, фигуристы поженились. У них родилась дочка Юля. Александр стал функционером, а Людмила тренером. Однако их счастье было недолгим, женщина скончалась в 39 лет от онкозаболевания. Александра Горшкова не стало в 2022 году, ему было 76.