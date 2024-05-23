Кончаловский попросил желающих рассказать о своих корнях для его нового фильма

Режиссер Андрей Кончаловский попросил всех желающих рассказать о своих корнях для его фильма "Это мы. Родные люди". Всех, у кого есть интерес, Кончаловский попросил присылать видео с рассказами или ответами на его вопросы, которые потом войдут в итоговую картину режиссера, сообщил ТАСС.

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Как предложил Кончаловский, через свои официальные соцсети режиссер будет обращаться к жителям России с просьбой записать на видео ответы на его вопросы и прислать их на электронную почту. Творческая группа проекта проанализирует присланные записи, на основе которых определит, какие черты объединяют всех людей, проживающих в стране.

Видеозаписи с ответами можно присылать на почты 2024@кончаловский.рф и 2024@konchalovsky.com. Во время записи авторы проекта просят держать телефон горизонтально.

До этого режиссер в рамках проекта обратился с вопросом к россиянам, хорошо ли жить в России. Первым вопросом режиссера был - "Что мы вкладываем в понятие "родные люди"?

"Я хочу поблагодарить каждого, кто нашел время и прислал мне видеозаписи ответов на мои сложные вопросы. Самое ценное для меня - это ваши размышления, ведь правильных или неправильных ответов здесь нет и быть не может", - заключил режиссер проекта.

Справка "РГ"

Андрей Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай". В 2024 году запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского "Хроники русской революции"