Семья афроамериканца Флойда дала согласие на съемки фильма о символе BLM

Семья афроамериканца Джорджа Флойда согласилась на съемки биографического кино о нем. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило издание Deadline.

© Вечерняя Москва

Картина получила название «Джордж Флойд: Папа изменил мир». О том, кто исполнит главную роль в фильме, пока неизвестно.

Гражданин Соединенных штатов Джордж Флойд стал символом движения Black Lives Matter, которое направлено против полицейского произвола и расизма в системе правоохранительных органах. В ходе задержания в мае 2020 года мужчина погиб после жестокого задержания полицейскими. Ему было 46 лет, у него было пятеро детей, сообщило издание Deadline.

В июне 2021 года суд в Миннеаполисе приговорил Дерека Шовина к 22,5 года лишения свободы, признав его виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. В решении судьи отмечалось, что осужденный превысил должностные полномочия, а также воспользовался доверием общества. После отбытия двух третей срока полицейский мог претендовать на условно–досрочное освобождение.

В июле 2022 года Шовина приговорили еще к 25 годам тюрьмы за нарушение гражданских прав жертвы. Полученное наказание исполнялось одновременно с предыдущим сроком.

26 ноября 2023 года стало известно, что Шовин умер в тюрьме. По данным следствия, незадолго до смерти мужчина в тюрьме получил несколько ножевых ранений. Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице из-за полученных травм.