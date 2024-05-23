Сериал «Лихие», 2025 год: что известно о новом проекте Юрия Быкова

В 2025 году состоится премьера нового сериала от Юрия Быкова — криминальной драмы «Лихие». Это история бандитских разборок на Дальнем Востоке, основанная на реальных событиях. «Лихих» уже сравнивают с культовой «Бригадой», а успех «Слова пацана» доказал, что тема девяностых все еще пользуется огромным спросом у аудитории. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет сериал Юрия Быкова, а также раскрывает детали сюжета и актерский состав «Лихих».

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Главное о сериале

Когда выйдет

Изначально премьера сериала «Лихие» была запланирована на 2023 год — проект должен был выйти в онлайн-кинотеатре IVI. Однако весной 2023-го продюсерская компания «Среда» (она занимается созданием «Лихих») заключила трехлетний контракт на эксклюзивное производство контента с онлайн-кинотеатром Okko.

Генеральный продюсер «Среды» Александр Цекало объяснил, что компания фокусируется на создании качественного материала как с точки зрения драматургии, так и с точки зрения производственного процесса, поэтому Okko стал для «Среды» идеальным партнером. Из-за нового контракта дата выхода «Лихих» сместилась на несколько лет вперед.

Несмотря на то что съемочный процесс уже близок к завершению, точная дата выхода шоу пока не раскрывается.

Ожидается, что премьера сериала «Лихие» состоится в 2025 году, однако точная дата выхода пока неизвестна.

Известно, что «Лихие» будут состоять из 16 эпизодов, хронометраж каждой серии пока держится в секрете.

Производство

Первая информация о том, что компания Александра Цекало работает над сериалом «Лихие», появилась еще в начале 2022 года. Тогда же стало известно, что снимать сериал будет Юрий Быков («Дурак»), а сценарий для шоу напишет Олег Маловичко («Мажор», «Нулевой пациент»).

Съемочный процесс начался 26 мая 2023 года. Карелии и Москве. Локациями для съемок стали окрестности Петрозаводска, Кондопожский и Сортавальский районы — по словам Юрия Быкова, карельская природа помогла воссоздать образ Хабаровского края, где и разворачиваются события сериала.

Карельский этап завершился в ноябре 2023-го, а в январе 2024 года стало известно, что съемки «Лихих» близки к финалу.

Интересно, что в качестве дополнения к сериалу на Okko выйдет многосерийный документальный фильм о криминальном мире девяностых. Его созданием будет руководить Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру» и продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра.

Сюжет

Действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в Хабаровском крае.

На чем основаны «Лихие» В основу сюжета легли воспоминания Евгения Демина, бывшего члена ОПГ «Общак», одной из самых масштабных бандитских группировок России. Демин попал в «Общак» в тринадцать лет — больше десяти лет он работал киллером вместе с отцом Павлом. Сам Демин рассказал, что для него «Лихие» — способ сохранить память об отце и напомнить молодому поколению, что реальная криминальная жизнь лишена романтики и перспектив.

Старший егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров) живет небольшом таежном поселке вместе со старшим сыном Женей (Егор Кенжаметов). Лиховцев держит пасеку и увлекается охотой на медведей. Сына он воспитывает в строгости: обучает охоте и показывает, как быть настоящим мужчиной.

С приходом девяностых пасека Павла разоряется, и отец и сын вынужденно переезжают в Хабаровск в поисках лучшей жизни. Там Лиховцев устраивается водителем к Юре Крабу (Александр Голубев) — бывшему соседу, который теперь состоит в преступной группировке.

В тот момент весь Хабаровск контролирует ОПГ «Общак» — Павел погружается в криминальный мир, а Женя, который восхищается отцом, мечтает пойти по его стопам. Постепенно Павел начинает брать Женю на выполнение бандитских заданий: вскоре отец и сын Лиховцевы становятся главными дальневосточными киллерами.

Повзрослевший Женя (Евгений Ткачук) решает, что больше не хочет выполнять мелкие поручения, и, объединившись с Крабом, бросает вызов лидеру «Общака». На Дальнем Востоке начинается борьба за власть.

Юрий Быков объяснил, что «Лихие» — настоящая сага, действие которое будет затрагивать три временные эпохи: распад СССР, девяностые и современность.

Это попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России, - Юрий Быков, режиссер сериала «Лихие».

Продюсер и сценарист сериала Олег Маловичко добавил, что «Лихие» — сериал о том, как история семьи формирует историю страны, и как история нации отражается в истории семьи.

«Нашей задачей было не только и не столько воссоздать время, сколько попытаться понять, кто мы, откуда пришли, собрать хоть пару из разбросанных тогда камней. Это история не про девяностые, это рассказ об отношениях близких людей на фоне времени, столь же яркого, сколь и трагического», — поделился он.

Актерский состав

Полный каст сериала был раскрыт летом 2023 года. По словам создателей, в съемках «Лихих» приняли участие более трехсот актеров.

Кастинг-директор проекта Татевик Залинян рассказала, что сложнее всего было найти исполнителей ролей отца и сына Лиховцевых, у которых есть реальные прототипы.

Какие актеры сыграли в сериале «Лихие»

Помимо этого, в сериале также сыграют Владимир Епифанцев («Я остаюсь»), Дмитрий Куличков («Жить»), Аскар Ильясов («Поехавшая»), Сергей Уманов («История одного назначения»), Марина Васильева («Нелюбовь»), Иван Добронравов («Мамы»), Григорий Чабан («Бывшие») и другие.