Специальные награды вручили в Москве победителям и членам жюри МКФ "Циолковский"

Специальные награды Международного кинофестиваля (МКФ) "Циолковский", который проходил в Калуге с 12 по 16 апреля, вручили победителям и членам жюри. Церемония проходила в представительстве правительства Калужской области в Москве, передает корреспондент ТАСС.

© Unsplash

Благодарности получили члены жюри МКФ "Циолковский", в их числе - генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, драматург и продюсер Эжен Щедрин, сценарист Илья Чиколини, а также председатель жюри Светлана Абакумова.

Президент МКФ, народный артист России Игорь Угольников отметил, что ТАСС является главным информационным партнером фестиваля и все годы его проведения оказывает поддержку, а с 2024 года Андрей Кондрашов вошел в состав жюри конкурса.

"Именно ТАСС передал на всю планету сообщение, что Юрий Гагарин полетел в космос. <…> Все это время ТАСС сохраняет свою причастность к космосу: мы прекрасно работаем с Роскосмосом, в каждой смене космонавтов на Международную космическую станцию есть свой корреспондент", - отметил Кондрашов.

Награды победителям

Партнером фестиваля выступает компания "Русское время", которая совместно с летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким разработала линейку часов для его полета на МКС и выхода в открытый космос. Новицкий лично вручил памятный подарок обладателям Гран-при "Циолковский", "Королев" и "Гагарин". Это, соответственно, режиссер, автор сценария и композитор документального фильма "Охотник за метеоритами" Наталья Анисимова, сценарист документального фильма "Как я стал космонавтом" Лидия Василевская и сценарист документальной ленты "Гагарин. Второй виток вокруг земли".

Награды получила режиссер-постановщик фильма Анна Филиппова за документальную картину "Обнимая мир", посвященную Юрию Гагарину, лента получила приз госкорпорации "Роскосмос". Часы и дипломы вручили обладателям приза губернатора Калужской области - режиссеру "Роскосмос медиа" Ларисе Смирновой за документальную картину "Валентина Терешкова. Огонь души моей" и режиссеру документального короткометражного фильма "Циолковский. Гость из будущего" Руслану Божко, получившему приз города Калуги.

Специальных наград также за лучший просветительский проект удостоены продюсеры документального фильма "Леонов. Космос внутри" Оксана Леонова и Татьяна Огородникова, за лучший социально-культурный проект - продюсер фильма "Люди неба" Оксана Попович. Режиссер фильма "Сергей Королев: несбывшаяся мечта" Александр Мержанов - за лучший документальный фильм, режиссер, автор сценария и продюсер докфильма "Потерянный флот" Ольга Горшкова - за лучший документальный короткометражный фильм.

Также наградами отмечены лучший игровой короткометражный фильм "И жили они счастливо", анимационный полнометражный фильм "Пассажир из Ганоры" и анимационные короткометражные фильмы "Носки для звезды" и "От греха подальше".

О фестивале

Международный кинофестиваль "Циолковский" проходил в Калуге в пятый раз с 12 по 16 апреля. В этом году его посвятили героям космоса и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, в конкурсную программу вошли около 100 фильмов из 30 стран, в том числе игровые, анимационные, документальные и полнокупольные. Помимо конкурсных показов, зрителям были доступны лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли. Также была представлена программа ретроспектив.

В дни работы фестиваля в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского ТАСС представил фотовыставку "Гагарин: от семьи до звезд". Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций.

ТАСС - главный информационный партнер фестиваля.