На экраны выходит фильм «Мария Монтессори: Воспитание любовью»

Чернышевский возглашал приход "новых людей". Французское кино зафиксировало решающий факт появления "новой женщины". Каждый раз это революция в мозгах, переворот сознания, поворотный момент истории.

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"Новая женщина" - так в оригинале называется байопик, у нас выходящий под названием "Мария Монтессори: Воспитание любовью". Фильм о создательнице уникального метода в педагогике, основанного на воспитании чувства свободы в маленькой личности. На освобождении ребенка от комплексов. Ее девиз "Помоги мне это сделать самому" означал веру в волю ребенка к саморазвитию - ему нужно только помочь.

Это фильм о сдвигах в обществе, освобождающемся от вековых предрассудков, о праве женщины на равенство в образовании и выборе профессии. Дело было на сломе XIX и XX веков, слова "эмансипация" и "феминизм" не сходили с уст. Итальянке Марии удалось сломать застарелую систему образования, пробиться в математики, вопреки запретам окончив школу для юношей, а затем - и в уважаемые ученые, стать первой в Италии женщиной - дипломированным врачом-педиатром и педагогом-реформатором с мировой известностью. Сам этот факт производил воодушевляющее воздействие на ее современниц: она была одной из первых, кому такое удалось.

Второй барьер, который она одолела, - скепсис коллег насчет детей "с особенностями развития". Попечители учебных заведений считали их "дегенератами", "обезьянами", "идиотами", а она пыталась помочь им интегрироваться в общество. Создала Дом ребенка - образовательное учреждение для детей, так мучительно входящих в жизнь. Ее метод основан на уважении к этим странным созданиям, с трудом осваивавшим простейшие физические и интеллектуальные задания. На любви. Она отрицала систему классов с их дисциплиной и зубрежкой; ее уроки - это процесс совместного творчества, освоения новых умений. Ее опыт вошел в учебники педагогики, и сейчас в мире насчитывается более 35 тысяч школ, живущих по ее методикам.

Этот фильм - дебют в кинорежиссуре француженки Леа Тодоров. Наряду с историческим материалом в сюжет вошли вымышленные фигуры. Образ парижской куртизанки Лили д Аланжи (Лейла Бехти), которая упоена успехом у мужчин кабаретной певички и всячески скрывает наличие у нее "неполноценной" дочки Тины. Опасаясь пересудов, она везет Тину в Рим и пытается ее пристроить в Дом ребенка Марии Монтессори (Жазмин Тринка). Она пытается сбыть "уродину" с рук и становится свидетельницей педагогических методов Марии. Параллельный сюжет фильма связан с ее углублением в судьбы таких детей и сближением с этой самоотверженной женщиной и ее коллегой Джузеппе Монтессано (Раффаэле Эспозито).

Дом ребенка посещала дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая. Она видела в школе Марии Монтессори воплощение идей своего отца

Детей "с особенностями" играют реальные дети с задержками развития - поначалу это способно вызвать ужас и в зрительном зале. Но вместе с Лили мы постепенно входим в этот искаженный, но рядом с нами существующий мир, учимся дару понимания и сочувствия. В какой-то мере картина может стать и педагогическим пособием - но каким увлекательным! Это гуманизм не в декларациях и поэтических формулах, а в прозе жизни и в активном действии.

Фильм Леа Тодоров - классический байопик, рассчитанный на широкую публику: смотрится легко, сюжет вызовет отклик не только у родителей "трудных подростков". Есть и "побочная" фабульная линия, связанная с отношениями Марии, хранящей свою независимость, с Джузеппе и наличием у них внебрачного ребенка - деталь по тем временам скандальная, грозившая разрушить карьеры обоих. Тема преодоления консервативных моральных устоев и прочих "традиционных ценностей" дает картине энергию и полемический азарт, оставаясь актуальной всегда и везде.

Как в свое время российский документальный фильм Любови Аркус "Антон тут рядом", породивший целое движение действенной помощи "нестандартным" детям, так франко-итальянская игровая "Мария Монтессори" рассчитана на то, чтобы инициировать в публике новое отношение к любой, самой необычной личности: то, что кажется недостатком, при умелом внимательном подходе может оказаться своего рода даром, который заслуживает поддержки и развития. Во всяком случае, воспитанники Марии в ее заведении для умственно отсталых детей сдали экзамены значительно успешнее обычных учеников местной муниципальной школы.