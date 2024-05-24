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Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в создании кино

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в создании кино
© Unsplash
"Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с узбекистанской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", - говорится в документе.

После проведения переговоров правительством поручено подписать указанное соглашение.

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