Вышел новый тизер третьего сезона сериала «Медведь» — премьера 27 июня
Телеканал FX опубликовал новый тизер третьего сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом.
В ролике показали знакомых персонажей и новые вызовы, с которыми они столкнутся.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.
Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.
Премьера третьего сезона сериала «Медведь» состоится уже 27 июня на телеканале FX. По традиции все эпизоды будут доступны в день премьеры.