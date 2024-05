Какие фильмы лучше всего раскрывают многогранный характер Петербурга

Петербург был родиной русского кинематографа на пересечении двух веков – XIX и XX-го. Поэтому неудивительно, что по сей день город пользуется популярностью у отечественных кинематографистов. Посмотреть на Северную столицу в кадре любят и зрители. Местные проспекты, дворы-колодцы и мосты стали одними из главных локаций российского кинематографа, а сам город на Неве – полноценным героем лент на большом экране.

«ФедералПресс» в канун очередного дня рождения Петербурга рассказывает о роли Петербурга в истории российского кино и пяти наиболее ярких современных фильмах, которые раскрывают разные оттенки города во всей красе.

Роль Петербурга в развитии отечественного кино

«Первый фильм, снятый в Российской империи, – это «Понизовая вольница» про Степана Разина. Важный этап становления студии «Ленфильм» как главного центра кинопроизводства нашего города. И не последнего в стране», – рассказывает в беседе с «ФедералПресс» кинокритик из Петербурга и автор телеграм-канала о кино This is Not a Film Channal Федор Быков.

По его словам, знаковым для советской эпохи киностудии стал фильм «Осенний марафон», который в представлении не нуждается.

«Мама вышла замуж» Ильи Авербаха отлично работает с фактурой повседневной жизни в районах города, куда не заходят туристы. Парадный центр – это хорошо, но можно и нужно смотреть глубже», – говорит Быков.

Из постсоветского этапа эксперт советует оценить «Окно в Париж» Юрия Мамина и «Чекиста» Александра Рогожкина. Это рискованные эксперименты, в которых город предстает не открыткой, а местами даже грубоватой силой со всем ее размахом, подчеркивает Быков.

«Сначала Петербург сформировал кино – и теперь кино формирует Петербург», – отмечает в беседе с «ФедералПресс» директор научно-образовательного центра «Гуманитарная урбанистика» Сергей Аванесов.

Питер FM

Этот художественный фильм Оксаны Бычковой стал хитом отечественного проката в 2006 году. Он демонстрирует самые красивые пейзажи Петербурга, при этом не показывает Северную столицу исключительно с парадной страны. Переулков и не самых приглядных с виду локаций здесь хватает, но при помощи в меру сказочного сюжета, романтичных героев и саундтрека даже такие места обретают шарм, характерный для Северной столицы.

«В этом фильме Петербург предстает в максимально теплых, душевных тонах. Тут приятный акварельный свет, передающий легкость. Здесь Северная столица – это чистый приморский город, максимально проветренный и просвеченный. Мы видим воздушные фасады, выступающие единым ансамблем. Создатели фильма создали атмосферу праздника – пусть и искусственного. Нам будто говорят, если ты поймаешь хорошее настроение города, то тебе обязательно повезет. Это светлый, воздушный Петербург», – говорит Сергей Аванесов.

Сюжет строится на невозможности встречи двух молодых людей. Маша (Екатерина Федулова), диджей на радио, в толпе теряет мобильный телефон. Его подбирает Максим (Евгений Цыганов), который всеми способами хочет вернуть устройство хозяйке, но всегда мешают забавные и не очень жизненные перипетии. И во время поиска друг друга парень и девушка начинают менять взгляд на принятые ранее решения. Он – о переезде в Германии по работе на должность архитектора в престижную фирму. Она – о выходе замуж на днях за одноклассника, с которым явно не так много общего.

Картина с удивительной нежностью и теплом показывает будничный Петербург и красоту улиц Северной столицы со всем колоритом: ряжеными аниматорами, рабочими, торговцами и спешащими на свидание молодыми людьми в жаркий летний день, переходящий в освежающую ночь.

Прогулка

Показанный на больших экранах в 2003 году фильм Алексея Учителя – это выдуманная полуторачасовая пешая прогулка по Северной столице в преддверии празднования ее трехсотлетия. В центре сюжета трое – молодая прекрасная дама в исполнении Ирины Пеговой, а также Алеша, сыгранный Павлом Баршаком, и Петя, в роли которого предстал Евгений Цыганов. Один из кавалеров знакомится с девушкой на улице, они вместе гуляют по центру Петербурга, после к ним присоединяется третий – на правах друга познакомившегося парня. Во время путешествия по центру города за троицей будто исподтишка следует камера и выхватывает моменты истинного счастья, веселья, любовных переживаний и разочарований.

При этом каждая минута ленты, несмотря на легкость, держит зрителя в напряжении до самого финала, который действительно разыгрывается неожиданной концовкой.

Русский ковчег

Знаменитая лента Александра Сокурова стала подарком Петербургу на 300-летие. Фильм вышел на экраны за год до торжества – в 2002 году и провел зрителей через самые знаковые моменты истории города. Они увидели Петра I, Екатерину II, Пушкина, Николая I и его семью, стали гостями великосветских балов и погрузились в ужасы блокады во время Великой Отечественной войны.

Главная особенность фильма – он снят одним дублем. Это первая подобная лента в истории отечественного кино. Сюжет же повествует об истории Зимнего дворца, который предстает своеобразным ковчегом, где собрано все культурное и духовное наследие России. В центре сценария два путешественника во времени: Сергей Дрейден – французский маркиз первой половины XIX века и наш соотечественник Александр Сокуров, современный петербуржец. На протяжении трех часов они беседуют в образе двух бесплотных духов, перемещаясь между витками русской истории на протяжении трех веков.

«Город – это не просто сумма людей и зданий. Это всегда истории жителей, где есть эмоции, переживания и поступки. Все это связано с местом. Это определенный миф – поэтому мы видим не просто дом, а «дом, где жил герой Достоевского». Поэтому литература, кино, искусство срастаются с городским пространством Северной столицы – ведь это город с огромным символическим капиталом, в самом названии которого заложен миф», – подчеркивает Сергей Аванесов.

Брат

Великий фильм Алексея Балабанова 1997 года стал одним из главных произведений отечественной культуры о «лихих девяностых». Главный герой фильма Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым-младшим, возвращается с неназванной войны и попадает в разборки криминальных группировок.

В ленте о Северной столице центральный персонаж говорит следующее:

«Питер. Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо. В Москве вся сила». «Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее».

Эта криминальная картина рассказывает жестокую историю потерянного человека, чью психику и впоследствии жизнь искалечила война и безразличие окружающих. Фильм стал культовым в России, получил множество премий, призов и самую широкую народную любовь.

«Брат» – это брутальный Петербург, разрушающий душу. Он пытается втянуть героев в пучину ада. Это отрицательный персонаж, который не просто ужасен сам по себе. Он еще и отрицательно влияет на тех, кто с ним соприкасается. Этим город в «Брате» особенно опасен. Но это качество создает для героев фильма испытание искушением, которому они должны противостоять», – говорит Сергей Аванесов.

По его мнению, такое восприятие Петербурга, переданное Балабановым, может быть связано с историей города – в частности, с его основанием.

«Во время стройки была положена масса жизней, он был построен на костях. И это чувство всегда сквозит по улицам, выходит из подвалов души города, памяти и проявляется. Передающие эту атмосферу локации в городе можно найти всегда», – подчеркивает Аванесов.

Кококо

Это художественный фильм 2012 года Авдотьи Смирновой, который рассказывает о двух попутчицах, ставших подругами поневоле. Они познакомились в купе поезда Москва – Петербург. Одна – научная сотрудница Кунсткамеры, в разводе и скромница. Вторая – разочарованная в жизни администратор ночного клуба в Екатеринбурге. Несмотря на разную биографию, после кражи у них сумок с деньгами и документами они становятся равны перед вызовами судьбы. Петербурженка предлагает подруге по несчастью пожить у нее. Что превращает небольшую квартирку в место громких вечеринок и встреч с самыми разными петербургскими типажами.

Несмотря на разность характеров, две девушки становятся настоящими подругами. А виды Северной столицы показывают, что подобная слегка сюрреалистичная история могла случиться только в Петербурге.

«Город на Неве интересен кинематографистам не только по причине богатой истории производства фильмов, самостоятельно и совместно с иностранными студиями: «Синяя птица» или даже «Золотой глаз» с Джеймсом Бондом и так далее. Городская среда, постоянно привлекающая туристов и иностранцев, только рада раскрыться творческим людям, для которых городские власти тоже намерены создавать условия для съемок», – заключает Федор Быков.