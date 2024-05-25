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Свет, камера, Нева: какие фильмы лучше всего раскрывают многогранный характер Петербурга

Петербург был родиной русского кинематографа на пересечении двух веков – XIX и XX-го. Поэтому неудивительно, что по сей день город пользуется популярностью у отечественных кинематографистов. Посмотреть на Северную столицу в кадре любят и зрители. Местные проспекты, дворы-колодцы и мосты стали одними из главных локаций российского кинематографа, а сам город на Неве – полноценным героем лент на большом экране.

Какие фильмы лучше всего раскрывают многогранный характер Петербурга
© Кадр из фильма "Питер FM"

«ФедералПресс» в канун очередного дня рождения Петербурга рассказывает о роли Петербурга в истории российского кино и пяти наиболее ярких современных фильмах, которые раскрывают разные оттенки города во всей красе.

Роль Петербурга в развитии отечественного кино

«Первый фильм, снятый в Российской империи, – это «Понизовая вольница» про Степана Разина. Важный этап становления студии «Ленфильм» как главного центра кинопроизводства нашего города. И не последнего в стране», – рассказывает в беседе с «ФедералПресс» кинокритик из Петербурга и автор телеграм-канала о кино This is Not a Film Channal Федор Быков.

По его словам, знаковым для советской эпохи киностудии стал фильм «Осенний марафон», который в представлении не нуждается.

«Мама вышла замуж» Ильи Авербаха отлично работает с фактурой повседневной жизни в районах города, куда не заходят туристы. Парадный центр – это хорошо, но можно и нужно смотреть глубже», – говорит Быков.

Из постсоветского этапа эксперт советует оценить «Окно в Париж» Юрия Мамина и «Чекиста» Александра Рогожкина. Это рискованные эксперименты, в которых город предстает не открыткой, а местами даже грубоватой силой со всем ее размахом, подчеркивает Быков.

«Сначала Петербург сформировал кино – и теперь кино формирует Петербург», – отмечает в беседе с «ФедералПресс» директор научно-образовательного центра «Гуманитарная урбанистика» Сергей Аванесов.

Питер FM

Этот художественный фильм Оксаны Бычковой стал хитом отечественного проката в 2006 году. Он демонстрирует самые красивые пейзажи Петербурга, при этом не показывает Северную столицу исключительно с парадной страны. Переулков и не самых приглядных с виду локаций здесь хватает, но при помощи в меру сказочного сюжета, романтичных героев и саундтрека даже такие места обретают шарм, характерный для Северной столицы.

«В этом фильме Петербург предстает в максимально теплых, душевных тонах. Тут приятный акварельный свет, передающий легкость. Здесь Северная столица – это чистый приморский город, максимально проветренный и просвеченный. Мы видим воздушные фасады, выступающие единым ансамблем. Создатели фильма создали атмосферу праздника – пусть и искусственного. Нам будто говорят, если ты поймаешь хорошее настроение города, то тебе обязательно повезет. Это светлый, воздушный Петербург», – говорит Сергей Аванесов.

Сюжет строится на невозможности встречи двух молодых людей. Маша (Екатерина Федулова), диджей на радио, в толпе теряет мобильный телефон. Его подбирает Максим (Евгений Цыганов), который всеми способами хочет вернуть устройство хозяйке, но всегда мешают забавные и не очень жизненные перипетии. И во время поиска друг друга парень и девушка начинают менять взгляд на принятые ранее решения. Он – о переезде в Германии по работе на должность архитектора в престижную фирму. Она – о выходе замуж на днях за одноклассника, с которым явно не так много общего.

Картина с удивительной нежностью и теплом показывает будничный Петербург и красоту улиц Северной столицы со всем колоритом: ряжеными аниматорами, рабочими, торговцами и спешащими на свидание молодыми людьми в жаркий летний день, переходящий в освежающую ночь.

Прогулка

Показанный на больших экранах в 2003 году фильм Алексея Учителя – это выдуманная полуторачасовая пешая прогулка по Северной столице в преддверии празднования ее трехсотлетия. В центре сюжета трое – молодая прекрасная дама в исполнении Ирины Пеговой, а также Алеша, сыгранный Павлом Баршаком, и Петя, в роли которого предстал Евгений Цыганов. Один из кавалеров знакомится с девушкой на улице, они вместе гуляют по центру Петербурга, после к ним присоединяется третий – на правах друга познакомившегося парня. Во время путешествия по центру города за троицей будто исподтишка следует камера и выхватывает моменты истинного счастья, веселья, любовных переживаний и разочарований.

При этом каждая минута ленты, несмотря на легкость, держит зрителя в напряжении до самого финала, который действительно разыгрывается неожиданной концовкой.

Русский ковчег

Знаменитая лента Александра Сокурова стала подарком Петербургу на 300-летие. Фильм вышел на экраны за год до торжества – в 2002 году и провел зрителей через самые знаковые моменты истории города. Они увидели Петра I, Екатерину II, Пушкина, Николая I и его семью, стали гостями великосветских балов и погрузились в ужасы блокады во время Великой Отечественной войны.

Главная особенность фильма – он снят одним дублем. Это первая подобная лента в истории отечественного кино. Сюжет же повествует об истории Зимнего дворца, который предстает своеобразным ковчегом, где собрано все культурное и духовное наследие России. В центре сценария два путешественника во времени: Сергей Дрейден – французский маркиз первой половины XIX века и наш соотечественник Александр Сокуров, современный петербуржец. На протяжении трех часов они беседуют в образе двух бесплотных духов, перемещаясь между витками русской истории на протяжении трех веков.

«Город – это не просто сумма людей и зданий. Это всегда истории жителей, где есть эмоции, переживания и поступки. Все это связано с местом. Это определенный миф – поэтому мы видим не просто дом, а «дом, где жил герой Достоевского». Поэтому литература, кино, искусство срастаются с городским пространством Северной столицы – ведь это город с огромным символическим капиталом, в самом названии которого заложен миф», – подчеркивает Сергей Аванесов.

Брат

Великий фильм Алексея Балабанова 1997 года стал одним из главных произведений отечественной культуры о «лихих девяностых». Главный герой фильма Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым-младшим, возвращается с неназванной войны и попадает в разборки криминальных группировок.

В ленте о Северной столице центральный персонаж говорит следующее:

«Питер. Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо. В Москве вся сила». «Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее».

Эта криминальная картина рассказывает жестокую историю потерянного человека, чью психику и впоследствии жизнь искалечила война и безразличие окружающих. Фильм стал культовым в России, получил множество премий, призов и самую широкую народную любовь.

«Брат» – это брутальный Петербург, разрушающий душу. Он пытается втянуть героев в пучину ада. Это отрицательный персонаж, который не просто ужасен сам по себе. Он еще и отрицательно влияет на тех, кто с ним соприкасается. Этим город в «Брате» особенно опасен. Но это качество создает для героев фильма испытание искушением, которому они должны противостоять», – говорит Сергей Аванесов.

По его мнению, такое восприятие Петербурга, переданное Балабановым, может быть связано с историей города – в частности, с его основанием.

«Во время стройки была положена масса жизней, он был построен на костях. И это чувство всегда сквозит по улицам, выходит из подвалов души города, памяти и проявляется. Передающие эту атмосферу локации в городе можно найти всегда», – подчеркивает Аванесов.

Кококо

Это художественный фильм 2012 года Авдотьи Смирновой, который рассказывает о двух попутчицах, ставших подругами поневоле. Они познакомились в купе поезда Москва – Петербург. Одна – научная сотрудница Кунсткамеры, в разводе и скромница. Вторая – разочарованная в жизни администратор ночного клуба в Екатеринбурге. Несмотря на разную биографию, после кражи у них сумок с деньгами и документами они становятся равны перед вызовами судьбы. Петербурженка предлагает подруге по несчастью пожить у нее. Что превращает небольшую квартирку в место громких вечеринок и встреч с самыми разными петербургскими типажами.

Несмотря на разность характеров, две девушки становятся настоящими подругами. А виды Северной столицы показывают, что подобная слегка сюрреалистичная история могла случиться только в Петербурге.

«Город на Неве интересен кинематографистам не только по причине богатой истории производства фильмов, самостоятельно и совместно с иностранными студиями: «Синяя птица» или даже «Золотой глаз» с Джеймсом Бондом и так далее. Городская среда, постоянно привлекающая туристов и иностранцев, только рада раскрыться творческим людям, для которых городские власти тоже намерены создавать условия для съемок», – заключает Федор Быков.

Фильмы и сериалы
Мама вышла замуж
Синяя птица
Брат
Екатерина Федулова
Данила Багров
Юрий Мамин
Сергей Бодров
Сергей Дрейден
Илья Авербах
Ирина Пегова
Степан Разин
Оксана Бычкова
Евгений Цыганов
Александр Рогожкин
Авдотья Смирнова
Алексей Балабанов
Александр Сокуров
Алексей Учитель
Джеймс Бонд