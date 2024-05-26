Режиссер Шон Бейкер заявил, что надеется на выход фильма «Анора» в России

Победитель Каннского кинофестиваля режиссер Шон Бейкер заявил, что надеется на выход фильма «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в прокат в России. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, российские актеры являются «потрясающими», поэтому соотечественники должны увидеть их игру.

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"Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране. Я, конечно, надеюсь, что он выйдет, потому что считаю, что искусство должно объединять людей", — сказал Бейкер на пресс-конференции.

Ранее «Анора» завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. В кинокартине повествуется о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом.

Марка Эйдельштейна, сыгравшего в «Аноре» главную роль, после премьеры фильма Каннах в западной прессе прозвали «русским Тимоти Шаламе». СМИ обратили внимание, что он обладает таким же неуклюжим и энергичным обаянием. После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут. Теперь 22-летнему Эйдельштейну предрекают успешную карьеру в Голливуде. Он также признался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.