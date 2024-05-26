Под Красноярском начались съемки сериала о жизни в сибирской глубинке

Семейный фильм о жизни в сибирской деревне начали снимать в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил линейный продюсер картины Андрей Денисов.

© Unsplash

"Группа компаний "Триикс Медиа" приступила к съемкам сериала, состоящего из 20 серий. Все основные сцены будут сняты в пригородах двух городов - Красноярска и Дивногорска. Также у нас запланированы съемки в национальном парке "Столбы" и в Овсянке. Этот сериал будет о жизни в сибирской деревне, о судьбах людей, которые там оказались случайно, о взаимоотношениях между людьми. На мой взгляд, этот фильм как-то перекликается по тематике с советскими картинами "Мужики" и "Вечный зов", - рассказал Денисов.

Съемки первого сезона сериала пройдут с конца мая по 10 сентября. Выход фильма на одном из телеканалов запланирован на 2025 год.

В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон "О государственной поддержке кинематографии". В январе 2023 года состоялся премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.