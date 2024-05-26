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Съемки киноленты «Злой город» про нашествие хана Батыя завершены, релиз намечен на осень 2024 года

Съемки картины шли более 6 месяцев. Локации выбирали на территории Подмосковья и Тверской области. Известно, что в картине сыграли роли известные российские актеры:

Съемки киноленты «Злой город» про нашествие хана Батыя завершены
©  runews24.ru
«Подготовка велась почти два года, мы построили настоящий Козельск 1238 года, огромный деревянный мост через реку Жиздра, на котором происходят важные события фильма», — рассказал режиссер проекта.

Также был воссоздан стан войска Батыя, где зрители увидят телеги, арбы, камнеметные машины, стенобитные тараны, осадные лестницы и др. 

Релиз фильма запланирован на осень 2024 года.

Ранее стало известно, что на Каннском фестивале отметили короткометражный фильм, снятый в России.

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