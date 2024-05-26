Съемки киноленты «Злой город» про нашествие хана Батыя завершены, релиз намечен на осень 2024 года
Съемки картины шли более 6 месяцев. Локации выбирали на территории Подмосковья и Тверской области. Известно, что в картине сыграли роли известные российские актеры:
- Алексей Гуськов;
- Александр Метелкин;
- Леонела Мантурова;
- Алексей Шевченков;
- Алексей Розин;
- Максим Белбородов;
- Полина Чернышева;
- Владимир Любимцев;
- Артем Волобуев;
- Дмитрий Куличков;
- Сергей Баталов;
- Аглая Шиловская.
«Подготовка велась почти два года, мы построили настоящий Козельск 1238 года, огромный деревянный мост через реку Жиздра, на котором происходят важные события фильма», — рассказал режиссер проекта.
Также был воссоздан стан войска Батыя, где зрители увидят телеги, арбы, камнеметные машины, стенобитные тараны, осадные лестницы и др.
Релиз фильма запланирован на осень 2024 года.
Ранее стало известно, что на Каннском фестивале отметили короткометражный фильм, снятый в России.