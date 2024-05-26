Как кинопираты меняют диалоги в американских фильмах

Рынок кинопиратства в России вышел на новый уровень. Теперь российская реклама появляется в фильмах на пиратских ресурсах не только в виде баннеров и роликов. Рекламу российских компаний начали интегрировать в озвучку (дублированный перевод) американских фильмов. BFM-Новосибирск рассказывает о таких примерах, реакции зрителей и мнении юристов о возможных последствиях такого двойного пиратства.

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Зрители, которые смотрят фильмы на пиратских сайтах, понимают, что бесплатность этих фильмов условна. Эти ресурсы, как и многие другие, живут за счет рекламы. Она часто назойлива, не очень хорошо сделана. Но зритель терпит, потому в кинотеатре и по тв многие фильмы не показывают и не покажут, а на платные подписки не все готовы. Но новый ход даже у таких терпеливых зрителей вызвал недоумение.

Вот один из примеров. Фильм «Кинг Конг и Годзилла: Новая империя». Российские зрители смотрят его пиратскую копию. На некоторых ресурсах в озвучку интегрирована реклама «Раменбет». Она вставлена в паузы между диалогами персонажей. Видеозапись есть в распоряжении редакции.

Другой пример. Новый сезон американского сериала «Настоящий детектив» с Джоди Фостер в главной роли. В озвучку интегрирована реклама OZON. То есть герои фильма в той версии, которую видит российский зритель на одном из ресурсов, «говорят» об этом маркетплейсе. В оригинальном тексте одна героиня этой сцены спрашивают другую, что она делает, когда ей одиноко. И та отвечает: молюсь. Здесь же вместо этих слов говорится о любви к шопингу на указанном маркетплейсе. Видеозапись есть в распоряжении редакции.

«Сначала не очень понимаешь, что вообще происходит. Думаешь, что ослышался, – рассказывает житель Новосибирска Сергей Черешнев. – Но такая наглость повторяется несколько раз за серию. Если почитать комментарии о такой рекламе, то они все нецензурные».

Если рекламу онлайн-казино в пиратском сегменте зрители называют привычной историей, то появление на таких ресурсах и в таком виде рекламы крупной российской компании многие сочли неожиданным. BFM-Новосибирск обратился за комментарием к OZON, но компания не ответила на вопросы редакции.

Юристы объясняют, что в России пока еще не было судебных дел связанных с подобными эпизодами. После введения санкций и прекращения официального проката фильмов многих западных кинокомпаний пиратские студии дубляжа и пиратские сайты активизировались. А борьба с ними в новых условиях приоритетом больше не является.

«Мы обратились с вопросом к компании, которая размещает рекламу на одном из популярных пиратских ресурсов, – рассказал BFM сотрудник юридической компании Юсконсалт Марк Вахрамеев. – В переписке они подчеркивали, что являются рекламной сетью и не являются поставщиками контента. Отвечая на вопросы о рисках, утверждали, что в случае нарушения правомерности использования контента, спросят с владельца сайта и возможного поставщика этого контента, но не с них или рекламодателей».

Налоговый консультант Евгения Бондаренко:

«Если говорить о нарушениях закона, то они в действиях кинопиратов и тех, с ними как-то сотрудничает, есть. Когда идет переработка, изменение какое-то звука или видео, это тоже является нарушением авторского права, – говорит управляющий партнёр юридической консалтинговой компании «Юсконсалт». – Но если смотреть с точки зрения ответственности, то согласно закону рекламодатель не отвечает в таких случаях. К ответственности можно привлечь ресурсы, площадки, которые это делают. Понятно, что пиратский сайт это так себе история, и попробуй кого-то найди и привлеки. Их пытаются блокировать, но они открываются вновь. И аудитория у них, как мы понимаем, большая. С одной стороны компании, которые там размещают рекламу можно понять, тем более что с них первых точно не спросят. Но все-таки рекламодателям стоит быть осмотрительными и несколько раз подумать о том, стоит ли размещать рекламу на таких ресурсах. Говорят, что деньги не пахнут, но след денег сейчас можно найти. И в случае, когда пиратский сайт окажется связанным с какими-то зарубежными ресурсами и компаниями, есть риск, что рекламодатель будет финансировать, например, иностранных агентов и так далее. То есть безобидной эта история не кажется».

Судя по тому, как рекламные интеграции в звуковой ряд фильмов воспринимают зрители, можно предположить, что рекламодателям грозит и негативное отношение со стороны потенциальных клиентов. Но маркетологи объясняют, что компании этого не особо боятся, считая, что хейт работает на них. А кинокритики добавляют, что и отторжение со стороны аудитории поток рекламы на пиратских сайтах не остановит.

«Пиратский кинорынок сейчас кормит многих. Люди хотят смотреть кино и согласны терпеть всю эту рекламу, – сказал в беседе с журналистом BFM-Новосибирск кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин. – Особенно те, кто хочет быстрее посмотреть новинки. Пиратские ресурсы стали альтернативой кинопрокату, потому что в кинопрокат не выходит и половина фильмов, которых ждет зритель. А как это с этим работает государство, непонятно, потому что это вне правового поля».

Пиратский кинопрокат в России с 2022 год переживает рост сопоставимый с тем, что было в конце 80-х и начале 90-х.

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