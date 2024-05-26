Компания Netflix возобновила дублирование фильмов на русском языке

Ранее компания прервала озвучивание своей продукции на русском языке после начала спецоперации на Украине. Однако популярность деятельность фирмы в России заставила ее вернуться к озвучанию.

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«Как минимум в Америке 700 тысяч человек говорят на русском языке, это Нью-Йорк, Сан-Франциско, Аляска. Это сервис, который выступает за инклюзию и доступность для всех», - говорит кинокритик Иван Афанасьев.

По словам эксперта, Netflix продолжает ориентироваться на тех, кто ориентируется на русский язык. Поэтому все вопросы здесь решаются исключительно в сфере бизнеса без оглядки на политику.

Добавим: сайт Netflix до сих пор не работает на территории России без VPN. 3 марта 2022 года Netflix заявила о приостановке всех своих проектов в России. 30 мая компания полностью отключила сервис на территории страны. Однако субтитры на русском языке продолжают выходить.