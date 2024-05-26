Создатель «Остаться в живых» и «Хранителей» выпустит сериал про Зеленого фонаря из DC

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Крис Манди (создатель «Остаться в живых» и «Хранителей») выпустит сериал про Зелёного фонаря из DC. Проект станет частью перезапущенной вселенной, создание которой курируют Джеймс Ганн и Питер Сафран.

© Кадр из фильма «Зеленый фонарь»

Он [будущий сериал] будет играть действительно большую роль в развитии истории, которую мы рассказываем в кино и на телевидении.

Ко всему прочему, в производстве шоу примет участие Том Кинг — он работал над сериями комиксов «Вижн» для Marvel и «Бэтмен» для DC. Ранее Сафран описывал будущий проект как «настоящий детектив».

На данный момент сюжетные подробности, актёрский состав, сроки и дата выхода сериала пока не раскрываются. Больше деталей станет известно ближе к началу съёмочного процесса.