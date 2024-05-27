Фильм «Майор Гром: игра» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Олега Трофима "Майор Гром: игра" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 162,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 мая.

© Кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Игра"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя. Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал чумного доктора. Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появятся новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Вторую строчку рейтинга занял комедийный боевик Гая Ричи "Министерство неджентельменских дел", собравший 57 млн рублей. Новый фильм Ричи снят при участии продюсерского центра медиасервисов Яндекса "Плюс студия". Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". Роли в фильме исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.

На третьем месте - фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева и собравший 39,4 млн рублей за выходные. Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.