Награду режиссера из Индии на Каннском фестивале назвали историческим подвигом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийского режиссера Паялу Кападиа, картина которой "Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light, 2024 год) была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля, и назвал присуждение ей награды историческим подвигом.

"Индия гордится Паялой Кападиа за ее исторический подвиг: она выиграла Гран-при 77-го Каннского кинофестиваля за свою работу "Все, что мы представляем как свет", - написал Моди в Х (ранее Twitter).

Он обратил внимание, что Кападиа - выпускница Индийского института кино и телевидения.

"Ее замечательный талант продолжает сиять на мировой арене, давая представление о богатом творческом потенциале Индии. Эта престижная награда не только отмечает ее исключительные способности, но и вдохновляет новое поколение индийских кинематографистов", - отметил индийский премьер.

Церемония награждения 77-го Каннского кинофестиваля состоялась 25 мая. Вторая по значимости премия - "Гран-при Каннского кинофестиваля" - была присуждена картине "Все, что мы представляем как свет" Паялы Кападиа. Это уже третий раз, когда молодая женщина-режиссер из Индии участвует в этом смотре - ее дебют состоялся в 2017 году с единственной в программе показов индийской картиной "Вечерние облака (Afternoon Clouds, 2017 год).