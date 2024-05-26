Фильм «Фуриоса» стартовал куда хуже ожиданий

26 мая стало известно, что сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в США за первые выходные составили всего $ 31 млн — это хуже, чем предрекали аналитики. Что касается мировой кассы, то общие сборы ленты составляют $ 59 млн — один из худших стартов крупных блокбастеров за годы.

© Кадр из трейлера фильма "Фуриоса"

Бюджет «Фуриосы» составил $ 168 млн, поэтому для окупаемости картине необходимо заработать около $ 340 млн. Судя по динамике, собрать нужную сумму картина сможет не раньше чем за пару недель.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте расскажут о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, которого сыграл Том Харди.

Мировая премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоялась 24 мая.