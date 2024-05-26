Рецензия на фильм «Атлас»

Фильм приятно удивит поклонников крутых старомодных боевиков.

© Кадр из трейлера фильма "Атлас"

24 мая вышел на первый взгляд «очередной блокбастер Netflix» — научно-фантастический боевик «Атлас» от режиссёра Брэда Пейтона. Ранее постановщик выпускал проходные фильмы с Дуэйном Джонсоном — вряд ли зрители надолго запомнили боевики «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас».

По трейлерам «Атлас» с Дженнифер Лопес казался типичным фильмом для Netflix от постановщика с явными аллюзиями на видеоигры. Однако Пейтон выпустил своё лучшее произведение — в меру драматичный, смешной и отлично срежиссированный боевик.

«Атлас»: информация о фильме

Название: «Атлас» (Atlas);

Режиссёр: Брэд Пейтон;

Актёры: Дженнифер Лопес, Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Марк Стронг и другие;

Дата выхода: 24 мая 2024 года;

Жанр: боевик, фантастика, драма;

Продолжительность: 118 минут;

Страна: США.

«Атлас»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Что удивительно и приятно: картину можно посмотреть в официальном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Titanfall 3, который мы заслужили

Недалёкое будущее. Человечество отказалось от смартфонов и уже вовсю использует голографические интерфейсы, нейронную связь и гиперзвуковые двигатели. Учёная Вэл Шепард создаёт продвинутого андроида Харлана, который по воле случая обретает самосознание. Он подчиняет себе других роботов и вступает в жёсткое противостояние с людьми с миллионными жертвами, по итогам которого Харлан улетает в галактику «Андромеда» и обещает вернуться, чтобы «очистить Землю от людей».

Спустя 28 лет дочь той самой учёной, Атлас Шепард, работает аналитиком по борьбе с ИИ-терроризмом. Внезапно военным удаётся поймать вторую руку Харлана — андроида Каску. С помощью хитрых манипуляций Атлас узнаёт точное местоположение главного врага человечества и отправляется в далёкую экспедицию вместе с силами Международной коалиции наций.

Дальнейшие события можно описать очень просто: сценаристы Лео Сардарян и Арон Эли Колейт сыграли в Titanfall 2 и решили рассказать похожую историю в мире кино. Как и в игре студии Respawn, главная героиня отправляется на необитаемую планету вместе с разумным управляемым роботом по имени Смит, где она вынуждена противостоять местной фауне и враждебным андроидам.

Атлас сперва отторгает все попытки искусственного интеллекта наладить контакт, однако по мере совместных приключений сближается с роботом. Отношения между героями поданы в стиле главных героев Titanfall 2: Смит адаптируется к характеру пилота и знакомит её с особенностями своего управления, частенько шутит и даже спорит с её приказами.

В конечном итоге персонажи станут близкими напарниками и не раз выручат друг друга из самых опасных передряг.

Отличный боевик в духе фильмов 2000-х

Но «Атлас» ничем не выделялся бы на фоне других фильмов Netflix, если бы не драйвовые экшен-сцены. В фильме есть как минимум несколько эпичных поединков, во время которых забываешь, что смотришь обычный боевик. Чего стоят только переключения камеры в режим от первого лица в особо напряжённых моментах, а сражения ближе к финалу напоминают недавнюю Armored Core 6 с её безумными по накалу поединками.

Другое важное достоинство фильма — харизматичный актёрский состав. Помимо замечательной Дженнифер Лопес, главного злодея в ленте сыграл Симу Лю (Шан Чи из Marvel), в бесстрашного полковника перевоплотился Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), а генерала армии МКН исполнил брутальный Марк Стронг («Опасная игра Слоун»).

В целом «Атлас» напоминает боевики из начала 2000-х в духе «Я, робот» с Уиллом Смитом и «Особое мнение» с Томом Крузом. Это образцовые фантастические картины, которые не просто развлекали, но и остались в памяти благодаря отличным актёрам и нетривиальному сюжету.

Что интересно, «Атлас» получил разгромные оценки от критиков. Всего 16% журналистов рекомендуют фильм к просмотру на Rotten Tomatoes — оценка даже меньше, чем у «Мятежной луны» Зака Снайдера. Это тот самый случай, когда журналисты дали маху и уничтожили один из лучших боевиков последних лет только потому, что он вышел на Netflix.

«Атлас»: стоит ли смотреть?

Да. Если вы любите научно-фантастические боевики в стиле 90-х и начала 2000-х, то «Атлас» вас приятно удивит. Это отличный боевик на вечер с шикарной Дженнифер Лопес, простой, но цепляющей историей и отсылками на замечательные видеоигры.

Оценка «Атлас» — 8 из 10

Понравилось

Интересный сюжет о противостоянии искусственному интеллекту;

Отличный экшен с драйвовыми драками и необычной операторской работой;

«Химия» между главными героями с шутками и эмоциональными сценами;

Харизматичные актёры во главе с Дженнифер Лопес и Стерлингом К. Брауном;

Качественный официальный русский дубляж.

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