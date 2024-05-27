Сериал по вселенной «Гарри Поттера»: что известно о проекте

Спустя годы ожиданий поклонники «Гарри Поттера» получили долгожданную новость — Warner Bros. Discovery и стриминговый сервис Max объявили о разработке нового сериала по мотивам знаменитой книжной и кинематографической вселенной.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти — Часть 2"

Это станет первой попыткой перенести на телевидение историю юного волшебника и его друзей. До этого момент мир «Гарри Поттера» был представлен исключительно в формате полнометражных фильмов, а также нескольких спин-оффов и тематических парков развлечений.

Как обещают создатели, каждый сезон сериала будет являться точной экранизацией одного из семи романов Дж.К. Роулинг. Это позволит более детально и полно раскрыть сюжетные линии, персонажей и всю глубину волшебной вселенной, по сравнению с ограниченным хронометражом кинокартин. Генеральный директор HBO и Max Content Кейси Блойс подчеркнул, что сериал будет создан «с тем же мастерством, любовью и заботой, которыми славится франшиза».

Более того, в отличие от прошлых адаптаций, новый проект позиционируется как «десятилетний сериал». Это означает, что создатели не будут торопиться и смогут тщательно проработать каждую книжную экранизацию, не ограничиваясь сжатыми временными рамками.

Сейчас Warner Bros. Discovery активно ищет талантливых сценаристов и шоураннеров, способных достойно перенести на экран всю многогранность волшебного мира Роулинг. Среди потенциальных авторов — как британские, так и американские специалисты с опытом работы над крупными телевизионными проектами.

Имена Кэтлин Джордан, Марты Хиллер, Майкла Лессли, Тома Морана и Франчески Гардинер фигурируют в числе возможных создателей нового сериала по «Гарри Поттеру». Их послужной список включает такие известные шоу, как «Молодые охотницы за головами», «Последнее королевство», «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» и «Наследники».

Помимо этого, перед создателями стоит непростая задача по подбору актерского состава. Им предстоит найти молодых, но уже опытных исполнителей, способных возглавить такую культовую и успешную франшизу, как «Гарри Поттер». При этом бюджет нового сериала, по предварительным оценкам, будет сравним с таким масштабным проектом, как «Дом Дракона» от HBO, производство которого обошлось почти в 200 миллионов долларов.

Несмотря на то, что точные временные рамки выхода сериала пока не раскрываются, известно, что он находится на ранней стадии разработки. Создатели понимают ответственность, которую они берут на себя, адаптируя «Гарри Поттера» в формате телевизионного шоу, и уделяют особое внимание тщательной проработке каждого элемента будущего проекта.

Для многочисленных поклонников книжной и киносерии это станет долгожданным событием, которого они ждали годами. Теперь, когда официально подтверждено создание нового сериала, фанаты с нетерпением ожидают новых подробностей и возможности вновь погрузиться в любимую магическую вселенную, но в формате многосерийного телевизионного повествования.