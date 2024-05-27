Вышел трейлер сериала «‎Юг» с Трибунцевым, Яценко и Колокольниковым

В сети появился трейлер семейного роуд-муви "Юг" - восьмисерийного сериала Okko, который 31 мая откроет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в Перми.

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В картине рассказывается история подростка по имени Юг, мать которого умерла, когда ему было три года, отца он никогда не видел. На свой 14-й день рождения мальчик находит в бабушкином шкафу крупные суммы денег, предположительно от него. Семеро потенциальных кандидатов на эту роль разбросано по всей России - юноша отправляется в путешествие, чтобы встретиться с каждым из них. Застенчивому Югу выпадает возможность увидеть своими глазами, насколько велика и прекрасна его страна, обрести друзей и справиться с обилием фобий.

Режиссер картины - Иван Соснин ("Пришелец", "Далекие близкие", "Мамонты"), главную роль исполнил Ярослав Могильников - Ералаш из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (и российское лицо нового бренда Канье Уэста), его бабушку сыграла Надежда Маркина ("Елена").

В сериале также исполнили роли Александр Яценко ("Аритмия", "Праведник"), Юрий Колокольников ("Беспринципные", "Мастер и Маргарита", "Игра престолов"), Кирилл Кяро ("Эпидемия"), Денис Дорохов ("Иван Васильевич меняет всё"), Виталий Кищенко ("Чикатило"), Алексей Серебряков ("Анора"), Тимофей Трибунцев ("Дядя Лёша"), Дарья Екамасова ("Свободное плавание", "Жила-была одна баба"), Антон Адасинский ("Иваново счастье"), Анна Уколова ("Ивановы-Ивановы") и Юлия Снигирь ("Новый Папа", "Преступление и наказание").